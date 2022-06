Gino (9) is gevonden. Zijn lichaam is aangetroffen in een tuin van een afgebrand pand in de Opbraakstraat in Geleen, niet zo heel ver van het Belgische Maasmechelen. De politie is een onderzoek gestart en voor het politielint troepen tientallen mensen samen. “Dit is verschrikkelijk. Welke angsten moet die jongen doorstaan hebben?”