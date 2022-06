Hans Cornelis is de nieuwe trainer van Lokeren-Temse

Lokeren-Temse heeft zaterdag Hans Cornelis aangesteld als nieuwe hoofdcoach. De voormalige profvoetballer komt over van reeksgenoot Zwevezele. Hij krijgt T2 Geert Dirinck, keeperstrainer Björn Uyttendaele en video-analist Christophe Schelfaut naast zich.

De 39-jarige Cornelis was als speler jarenlang op het hoogste niveau actief bij Club Brugge (2000-2005), Racing Genk (2005-2009) en Cercle Brugge (2009-2015). Hij sloot zijn spelerscarrière in 2019 als speler-trainer af bij Zwevezele. Nadien bleef hij er ook aan de slag als hoofdcoach. Bij Lokeren-Temse is Cornelis de opvolger van Jean-Pierre Vande Velde.

Lokeren beëindigde het seizoen in tweede nationale, de tweede amateurdivisie, het voorbije seizoen als vierde. Het greep zo naast promotie. Zwevezele werd in dezelfde reeks vijfde, maar vroeg geen licentie meer aan voor nationaal voetbal.