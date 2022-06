Massa volk voor begrafenis Wouter (31), ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau neemt afscheid van boezemvriend

Familie en een massa vrienden nam zaterdagmiddag in Sint-Niklaas afscheid van Wouter Thyssen. Een fixer, en een optimist met een eeuwige glimlach. Hij overleed op 19 mei onverwachts aan een hartfalen op vakantie in Portugal. “Het waren emotionele weken maar Wouter was er altijd bij in onze gesprekken en vooral in ons hart”, volgens de familie. Wouter was een van de organisatoren en medeoprichters van het festival Walhalla in Sint-Niklaas. Het afscheid was heel emotioneel en meer dan 800 aanwezigen, onder wie Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, betuigden hun medeleven.

Jan, de oudere broer van Wouter hield zich als eerste sterk om een emotionele groet te brengen aan zijn broer, of vriend zoals hij het liever verwoord. “Jouw geboorte op 6 december was het beste Sinterklaas geschenk die we ons konden voorstellen”, vertelde hij. “We waren twee tegenovergestelden maar we vulden elkaar aan zoals yin en yang. Je zou de beste peter worden van ons toekomstig kindje, maar we hebben het je niet kunnen vertellen”, zei Jan. “Je kon iedereen charmeren met je glimlach. We gaan de levensvreugde en warmte die je uitstraalde voor altijd missen.” Ook Jonathan T. (30) deed een emotionele speech in naam van de grote vriendenkring van Wouter. “Het nieuws van je overlijden sloeg in als een bom, de leegte die je achterlaat is onbeschrijflijk. Je was onze copain, broer, mateke.”

Conner Rousseau had ook een emotionele afscheidsspeech klaar voor zijn boezemvriend. “Vriendschap ging voor jou boven alles, je was er altijd als vriend”. Elke toekomstige editie van Wouterland die we organiseren is voor u. We gaan u missen, daar hebde gij geen gedacht van.”