Familie na bevestiging dood van 9-jarige Gino: “Vreselijke rollercoaster”

“Het was een vreselijk moment voor ze”, zegt Judy op het Veld van organisatie Namens de Familie, die de nabestaanden bijstaat. Zij vertelt aan De Telegraaf dat de familie zelf in de ochtend (zaterdag, red.) heeft moeten constateren dat het gevonden lichaam in de Opbraakstraat in Geleen van Gino was. Of het betekende dat nabestaanden het lichaam hebben gezien of dat zijn identiteit op een andere manier via de familie is bevestigd, is niet bekend.

“Ze zijn aangeslagen”, zegt Op het Veld, die contact heeft gehad met de twee zussen van het jongetje en de partner van een van hen. “Ze hebben in een vreselijke rollercoaster gezeten, het was met geen woorden te beschrijven. Ze zijn door een heel intens en verdrietig proces gegaan. De familie had hoop tot het moment waarop het lichaam geïdentificeerd moest worden. Ze zijn nu bij elkaar. Vreselijk. Het verdriet is immens. Dat kun je je niet voorstellen.”

