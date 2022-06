Uitbaatster Sloeberhuisje tekent beroep aan tegen aanhouding: “Zij is enorm onder de indruk”

Vorige week dinsdag werd Davina V. onverwacht aangehouden wegens “kinderverwaarlozing”. De vrouw in wier kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje in Mariakerke in februari een baby van zes maanden overleed aan het shaken baby-syndroom, was tot nu toe altijd op vrije voeten gebleven. Het was haar vader Roxan die meteen na de feiten werd opgepakt en in verdenking gesteld wegens opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.

“De aanhouding van mijn cliënte heeft niets te maken met de dood van de baby”, zegt mr. Vervenne. “Zij heeft zich ook altijd aan de opgelegde voorwaarden gehouden. Tal van oude klachten bij Kind & Gezin werden wel bij het dossier gevoegd.” Volgens het parket kadert de aanhouding in een onderzoek naar kinderwaarlozing door Davina V.

Contactverbod met vader

Die aanhouding werd ondertussen door de raadkamer bevestigd voor een maand. “Maar omdat de motivering van die verlenging heel kort is, heb ik in samenspraak met mijn cliënte beslist om hoger beroep daartegen aan te tekenen”, aldus de advocaat van Davina V. “De Kamer van Inbeschuldigingstelling moet zich daar binnen de twee weken over buigen.”

“Mijn cliënte is enorm onder de indruk van de onverwachte aanhouding drie en een halve maand na de feiten”, aldus mr. Vervenne, die haar vrijdagavond opzocht in de gevangenis.

Sinds de dramatische feiten heeft Davina V. haar vader nog niet bezocht in de gevangenis. Dat was haar ook verboden door het gerecht.