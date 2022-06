Engelse stervoetballers krijgen - na eerder racisme - ook van Hongaarse kinderen boegeroep over zich heen

In groep 3 van de A-divisie in de Nations League staat Hongarije zaterdag in de Puskas Arena in Boedapest tegenover Engeland. In de tribunes zitten tijdens de wedstrijd tegen de Three Lions naar schatting zo’n 30.000 Hongaarse supporters, goed voor een halfvol stadion, en dan voornamelijk kinderen. Dat is opvallend omdat het duel eigenlijk achter gesloten deuren had moeten plaatsvinden.