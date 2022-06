Auto vat vuur en brandt helemaal uit

Het voertuig is helemaal uitgebrand in de Langemunt. — © Brent Saey

Een auto is zaterdagnamiddag volledig uitgebrand in de Langemunt in Aaigem, een deelgemeente van Erpe-Mere. De inzittenden raakten niet gewond.

Het voertuig reed rond 15.45 uur in de richting van Mere toen de motor ter hoogte van het voetbalveld van SK Aaigem een raar geluid begon te maken. De bestuurder plaatste zijn voertuig aan de kant om te kijken wat er aan de hand was. Het voertuig had plots vuur gevat. De inzittenden, een gezin verwittigde meteen de brandweer. die kwam ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat het voertuig helemaal uitbrandde. Door de interventie was de Langemunt tijdelijk afgesloten voor verkeer. De inzittenden bleven ongedeerd. Brent Saey