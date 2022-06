Ook Engeland begint slecht aan de Nations League: Three Lions verslikken zich in Hongarije en gaan met kleinste verschil de boot in

Na de Rode Duivels en Les Bleus hebben ook The Three Lions hun openingsmatch in de groepsfase van de Nations League verloren. In Boedapest werd er met 1-0 verloren tegen Hongarije nadat Leipzig-aanvaller Dominik Szoboszlai in de tweede helft een penalty omzette.

LEES OOK. Engelse stervoetballers krijgen - na eerder racisme - ook van Hongaarse kinderen boegeroep over zich heen

De wedstrijd moest in principe achter gesloten deuren plaatsvinden, maar door gebruik te maken van een achterpoortje in de reglementen, konden er toch zo’n 20.000 Hongaarse fans, veelal kinderen, in de Puskas Arena plaatsnemen. Zij zorgden voor een fluitconcert en boegeroep toen de Engelse spelers voor de aftrap knielden. Een start in mineur voor het duel.

De UEFA legde de Hongaarse voetbalbond vorig jaar een supportersverbod op vanwege racistische uitlatingen van de Hongaarse fans in het gelijkspel tegen Frankrijk (1-1) op het Europees Kampioenschap. In de tribunes waren destijds apengeluiden van Hongaarse fans te horen, aan het adres van onder andere Kylian Mbappé. Tijdens de wedstrijden tegen Portugal en Duitsland waren homofobe gezangen te horen. De UEFA vorderde twee wedstrijden achter gesloten deuren en een boete van 100.000 euro.

© Action images via Reuters

Door een achterpoortje in het UEFA-reglement konden er zaterdag toch supporters aanwezig zijn bij de Nations League-wedstrijd. De Hongaarse bond maakt namelijk gebruik van artikel 73 uit het reglement, waarin staat dat kinderen onder de veertien jaar altijd mogen worden uitgenodigd om gratis wedstrijden bij te wonen. Voor elke tien kinderen moet echter wel een volwassen begeleider aanwezig zijn.

Hongarije kreeg ook van de wereldvoetbalbond FIFA een straf opgelegd, vanwege racistische uitlatingen van de fans in de verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland in september vorig jaar (0-4). De FIFA legde een supportersverbod op van twee wedstrijden.

Het maakt allemaal niet al te veel indruk in het land van Viktor Orban en de aanwezige fans zagen dat vice-Europees kampioen Engeland begon met twee debutanten: Leicester-verdediger James Justin en West Ham-aanvaller Jarrod Bowen.

Engeland bleef in deze eindeseizoenscompetitie zowat 90 minuten onder zijn gebruikelijke niveau en zag de beste kansen doorlopend naar Hongarije gaan. De thuisploeg faalde echter bij de afwerking en moest tot na het uur wachten om alsnog op voorsprong te klimmen. Nagy ging neer in de zestien na een contact met de pas ingevallen Reece James en de bal ging op de stip. Dominik Szoboszlai faalde niet en zo stond het 1-0 in de Puskas Arena.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De tegentreffer bleek een wake-upcall voor The Three Lions, die plots wel begonnen te voetballen. Gescoord werd er echter niet meer, de beste kans was zelfs nog voor de Hongaren en zo zorgt deze Nations League alweer voor een verrassende uitslag, na 1-2 nederlaag van Frankrijk tegen Denemarken, de 1-4 tussen België en Nederland en de 0-3 zege van Oostenrijk in Kroatië. Zaterdagavond staat het tweede duel in groep 3 van de A-divisie nog op het programma, met de clash tussen Italië en Duitsland.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het is in ieder geval een bijzondere overwinning voor Hongarije. De laatste keer dat het kon winnen van Engeland dateerde namelijk al van 1962. Daar kwam vanavond dus verandering in.