SJOTCAST SPECIAL. Clubliefde met Evert Winkelmans: “Fans van verschillende clubs die elkaar alles misgunnen: dat snap ik echt niet”

Het voetbalseizoen zit erop, maar Sjotcast keert deze zomer nog één keertje terug met een special over voetbal, media en podcasts maken. Het menu: terwijl Lars een hond trucjes zag doen, verbaast Yanko zich over de origine van plopkoeken, droomt Guillaume helemaal weg bij het idee een eigen scoutingsbedrijf te beginnen en wordt er met gast, TV- en podcastmaker Evert Winkelmans uitgebreid gefilosofeerd over het verleden en de toekomst van ons voetbal.

Sjotcast: elke maandag, ook volgend seizoen

In Sjotcast verhalen Lars Godeau en Yanko Beeckman over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Dat doen ze elke maandag in een beknopte actuele aflevering en later in de week met specials. Geniet van deze extra zomeraflevering. Nadien zijn we er in juli terug.

