Thibaut Courtois gaat door de knieën voor zijn Mishel en vraagt vriendin ten huwelijk

LEES OOK. Van zijn droomploeg tot zijn droomvrouw: hoe de liefde van Thibaut Courtois de beste doelman ter wereld maakte

Eerder op zaterdag was op sociale media op foto’s te zien hoe Courtois op een boot op zijn knieën gaat voor haar, terwijl zijn toekomstige vrouw haar tranen niet kan bedwingen. Het koppel is reeds op vakantie vertrokken, omdat Courtois wegens pubalgie verstek moest geven voor de Nations League-campagne van de Rode Duivels.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Courtois was voordien jaren samen met de Spaanse Marta Dominguez, met wie hij twee kinderen heeft. Zij gingen in 2017, toen Courtois nog bij Chelsea onder de lat stond, uit elkaar.

Begin deze week was het koppel nog te gast op het trouwfeest van zijn broer Gaetan, enkele dagen eerder had Courtois met Real de Champions League gewonnen. In de finale in Parijs, met Mishel in de tribunes, haalden ze het met 1-0 van Liverpool. Courtois keepte een weergaloze partij en werd na afloop verkozen tot Man van de Match. Met liefst negen cruciale reddingen, een record in een Champions League-finale, hield hij de Koninklijke 90 minuten recht tegen een veel sterker Liverpool.