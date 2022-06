Tweede gevaarlijke pil aangetroffen in testlabo op Extrema Outdoor: organisatie waarschuwt voor Casa de Papel-pil

Bij de drugscontroles in het labo op Extrema Outdoor is een tweede gevaarlijke pil gevonden. De Spaanse onderzoekers troffen een pil aan met een verhoogde dosis MDMA. 300 milligram, evenveel als de Mario Bros-pil die gisteren al aangetroffen werd. Deze keer gaat het om een Casa de Papel-pil.

“Nadat de onderzoekers ons op de hoogte brachten van de potentieel gevaarlijke pil, hebben we meteen een spoedvergadering gehouden. We hebben geen risico genomen en opnieuw alle middelen ingezet om te communiceren over deze pil”, aldus woordvoerder Lomme Valkeneers. “De bewuste Casa de Papel-pil bevat vier keer meer MDMA dan normaal, wat extreem gevaarlijk kan zijn.” Van de circa 200 gecontroleerde stoffen in het labo zijn momenteel enkel de twee waarover gecommuniceerd zijn, potentieel levensbedreigend. Tot op heden zijn er gelukkig geen meldingen van festivalgangers die onwel of ziek geworden zijn door druggebruik.”

Het testdorp werpt al voor de tweede keer zijn vruchten af. — © Dick Demey