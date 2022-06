Schapen in achterbak: drie Roemenen aangehouden bij autocontrole

Drie Roemeense mannen zijn tijdens een controle van de marechaussee in de Nederlandse gemeente Berg en Dal tegen de lamp gelopen. Er bleken drie gestolen schapen in de achterbak te zitten.

Het drietal uit Roemenië werd vanwege de opmerkelijke vondst, niet ver van de grens met Duitsland, aangehouden voor diefstal.

De marechaussee meldt bij de foto’s op sociale media dat uit onderzoek bleek dat de drie schapen die de dieven in hun auto vervoerden “gestolen waren bij een schapenhouder in Brabant.” De eigenaar van de beesten is ze meteen op komen halen, meldt De Gelderlander.

Het komt wel vaker voor dat er schapen verdwijnen uit weilanden. Sommige dierendieven maken het zo bont dat ze de viervoeters ter plekke slachten en het afval achterlaten. Het schapenvlees kan soms tientallen euro’s of meer opleveren.