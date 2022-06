Britse Queen onthult wat er in haar iconische handtas zit tijdens jubileum-sketch met beertje Paddington

De Britse koningin moest ook voor de derde dag van haar jubileumviering verstek geven. Haar gezondheid laat het niet toe om alle festiviteiten voor haar jubileum, ze zit al 70 jaar op de troon, bij te wonen. Maar dat betekent niet dat de Queen volledig afwezig is.

Zaterdagavond stond er ‘Party at the Palace’ op de planning. Onder meer Diana Ross, Queen en George Ezra kwamen er optreden in hartje Londen en 22.000 Britten mochten daarbij aanwezig zijn. De rest van het land kon het feestje via de openbare omroep BBC volgen. En bij het begin van die uitzending was de Queen toch even te zien. Dat in een filmpje samen met beertje Paddington.

In de video is te zien hoe het geliefde beertje op de thee komt bij de koningin. En het lijkt daarbij niet zo goed gesteld met de tafelmanieren van Paddington. De thee drinkt hij rechtstreeks uit de kan, die hij vervolgens bijna op de grond laat vallen. De Queen lijkt het allemaal niet zo erg te vinden en besluit zelfs aan beertje Paddington te tonen wat ze al die jaren in haar iconische handtas meedraagt.

(sgg)