Assist van 18-jarige debutant Wilfried Gnonto volstaat niet voor de winst: Italië en Duitsland delen de buit in de Nations League

Italië en Duitsland zijn met een puntendeling aan hun Nations League-campagne gestart. Op doelpunten was het wachten tot in de tweede helft wanneer ene Wilfried Gnonto zijn debuut maakte bij Italië. De 18-jarige knaap, spelend bij FC Zürich, tekende voor de assist van Lorenzo Pellegrini, maar Joshua Kimmich bracht de Duitsers nog op gelijke hoogte.

De manschappen van coach Hansi Flick waren niet slecht aan de partij in Bologna begonnen, maar halverwege de eerste periode liep het allemaal wat stroever voor de Duitsers. Ook in de tweede helft liep Die Mannschaft wat achter de feiten aan. Italië was de betere ploeg en plukte daar twintig minuten voor tijd ook de vruchten van. De 18-jarige debutant Wilfried Gnonto, spelend bij het Zwitserse Zürich, stond nog maar even op het veld en zette enkele ogenblikken later de bal snel voor doel, Neuer kwam er niet aan en Lorenzo Pellegrini tikte de 1-0 binnen. De Squadra Azzurra leek op weg naar een deugddoende overwinning, zeker nadat de ploeg van Roberto Mancini woensdag nog kansloos onderuit ging in de Finalissima tegen Argentinië (0-3, red.).

Alleen kwam de zege er niet. Duitsland schoot wakker na die openingsgoal en scoorde amper drie minuten later de gelijkmaker. Invaller Jonas Hofmann bracht de bal voor doel en via Werner kwam het leer voor de voeten van Joshua Kimmich. De Bayern-middenvelder twijfelde niet en verschalkte Donnarumma.

Eerder op zaterdag eindigde de openingswedstrijd in de groep in Boedapest op een 1-0 zege van Hongarije tegen Engeland. Hongarije is zo de verrassende leider, voor Italië en Duitsland. Engeland is laatste in deze loodzware groep. Dinsdag staan ze voor de verplaatsing naar Duitsland, Italië ontvangt dan Hongarije.