Vital Borkelmans spreekt zich uit in La Gazzetta dello Sport: “Charles De Ketelaere? Dat is de Francesco Totti van België”

De Rossoneri hebben met Alexis Saelemaekers al één landgenoot in de rangen. Met Divock Origi komt er daar zo goed als zeker nog eentje bij deze zomer. Milan is echter ook zwaar geïnteresseerd in Charles De Ketelaere (en Noa Lang), zo beweren ze al wekenlang in Italië. En dus belde de roze sportkrant met Vital Borkelmans.

“Ik ken Charles al sinds hij nog een kind was”, aldus de ex-speler van blauw-zwart en gewezen assistent van Marc Wilmots. “Zijn ouders zijn vrienden, dus we spreken elkaar veel. Als kind was hij ook een tennistalent, maar op z’n 16de koos hij voor de goeie weg. Wie hem binnenhaalt, zit voor de komende tien jaar goed. Ik beschouw hem als de Belgische Francesco Totti. Hij ziet passes die anderen niet zien, en hij is technisch begaafd. Vorig seizoen leerde hij ook hoe hij doelpunten moest scoren. Als valse negen scoorde hij bijna twintig goals!”

“Alexis Saelemaekers? Bij Anderlecht speelde die als rechtsback. Stefano Pioli (de coach van Milan, red.) heeft van hem een veel betere speler gemaakt. Maar… Met De Ketelaere zou Milan een sprong voorwaarts maken, kwalitatief gezien. Hij zou een gouden koppel kunnen vormen met iemand als Divock Origi voor zich in de aanval.”

© ISOPIX

“Gouden kerel”

Over Origi gesproken. Borkelmans lijstte ineens de sterke en minder sterke punten van de aanvaller op. De Limburger vertrekt deze zomer transfervrij bij Liverpool.

“Hij is een beetje zoals Rafael Leao (de Portugese dribbelaar die zich ontpopte tot man van het seizoen bij de Rossoneri, red.)”, aldus onze landgenoot. “Hij is een fijne kerel en een harde werker. Ik heb al vaak beelden gezien waarbij die lacht terwijl hij loopt, dus ze gaan wel klikken. Ik herinner me nog Origi’s historische WK-goal, toen hij amper 17 jaar en een paar maanden was. Later dacht de koningin dat hij Romelu Lukaku was, maar hij kon er zelf om lachen. Zo is Origi, een gouden kerel. En eentje die altijd belangrijke doelpunten maakt. Hij voelt geen druk.”

“Het klopt dat hij veel blessures gekend heeft, maar als Origi in vorm is dan is hij ook beslissend. Kijk naar de Champions League van 2019. Als je geen speler met speciale kwaliteiten bent, dan scoor je niet twee keer tegen FC Barcelona en in de finale. Origi is fysiek sterk én snel. Zijn beste rol is die van winger, zoals bij zijn opmars bij Lille. De voorbije twee seizoenen hebben we de échte Origi niet gezien, maar mentaal is hij altijd weerbaar geweest. Zijn mindere kanten? Géén (lacht). Nee, hij zal nooit geen 20 goals op een seizoen maken. Maar hij is dan ook beter op de flank. De ruimtes uitbuiten, daar is hij geweldig in. Milan doet een goeie zaak met hem. Ik zie hem al samen met Olivier Giroud spelen in de aanval.”