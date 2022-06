Rouw en bloemen voor Gino rond speeltuintje in Kerkrade

Vele tientallen mensen hebben zaterdagmiddag bloemen neergelegd bij het speeltuintje in Kerkrade, waar de 9-jarige Gino woensdagavond voor het laatst werd gezien. Sindsdien werd hij vermist, totdat zaterdagochtend zijn lichaam werd gevonden in Geleen. De politie arresteerde in de nacht van vrijdag op zaterdag een 22-jarige man uit Geleen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het jongetje.

De mensen die bloemen, knuffels en kaarsjes brachten, stonden daar in groepjes met elkaar te praten. Ze zochten en gaven elkaar steun. Er heerste een gevoel van collectieve rouw. Ook veel vrijwilligers die de afgelopen dagen mee hielpen zoeken naar het jongetje, verzamelden zich rond het speeltuintje en zochten troost bij elkaar.

De jongen komt eigenlijk uit Maastricht, maar logeerde sinds een week bij een zus in Kerkrade, omdat zijn moeder ziek is. Woensdagavond ging hij buiten even voetballen. Daarbij werd hij nog gezien bij het speeltuintje. Hij had om 19.30 uur terug bij zijn logeeradres moeten zijn.

LEES OOK. “Gino ligt daar, wij zijn hier. We wilden hem niet alleen laten”: onze reporter op bezoek in Geleen

Toen hij niet kwam opdagen, ging zijn zus tot diep in de nacht naar hem zoeken en alarmeerde de politie. Donderdag werd rond 16.00 uur een amber alert gegeven. Het is niet bekend hoe Gino om het leven is gekomen en wat er sinds zijn verdwijning met hem gebeurd is.

(Lees verder onder de foto)

© AFP

Ook in de kinderrijke straat waar Gino bij zijn moeder woonde in Maastricht werden zaterdagavond bloemen en knuffels neergelegd en kaarsjes gezet. “Lieve Gino, jij bent de mooiste ster aan de hemel”, staat op een papiertje op een knuffelbeer voor de woning waar hij woonde. “Gino was bang voor het donker”, zegt een van de kinderen die in de straat wonen. “Daarom hebben wij er kaarsjes neergezet.”

LEES OOK. “Plots hoorde ik een paar harde knallen”: buurtbewoners over verdachte Donny M. (22) na dood Gino (9)

De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat hij behalve met zijn advocaat met niemand mag praten. En dat de advocaat, de politie en justitie er naar buiten toe het zwijgen toe doen.