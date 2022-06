KLM verwacht zondag terug normaal te kunnen opereren

Zaterdag trof KLM deze maatregel omdat het te druk was op Schiphol. Door met name transferpassagiers niet mee te nemen, strandden die reizigers zaterdag niet op de overvolle luchthaven. Hoewel KLM denkt dat ook zondag een drukke dag is op de luchthaven, is het niet de verwachting dat de maatregel nog eens uit de kast gehaald zal moeten worden.

Zaterdag schrapte KLM de vluchten van passagiers in 42 vliegtuigen, die leeg vanuit Europese bestemmingen naar Schiphol vlogen. Twaalf vluchten konden of kunnen wel doorgaan met passagiers.

Na een drukke dag op de luchthaven werd het zaterdagavond rustiger. “We zien dat deze moeilijke beslissingen het beoogde effect hebben gehad en dat er meer rust komt in de operatie en op de luchthaven”, aldus een woordvoerder. Volgens KLM was de maatregel nodig omdat er sprake was van ongunstige weersomstandigheden en baanonderhoud. Dat zorgde zaterdag voor een domino-effect en voor verstoringen, meldde Schiphol eerder.

“Ongelofelijk vervelend”, aldus KLM-COO René de Groot. “Ondanks de ingrepen die we eerder hebben gedaan om het weekend goed te laten verlopen, is het vandaag opnieuw een hele moeilijke dag geweest voor onze passagiers en medewerkers. We bieden onze excuses aan onze klanten aan voor het ongemak. We doen er alles aan om snel weer tot een maakbare operatie te komen.”

De voorbije weken was er al meermaals chaos op Schiphol, met urenlange vertragingen en afgelaste vluchten. De sector heeft tijdens de coronapandemie massaal personeel ontslagen, maar nu de vraag naar vliegreizen weer aantrekt, heeft men moeite om voldoende personeel te vinden.