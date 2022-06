Verdachte voor dood Gino wordt volgende week voorgeleid

De man wordt ook verdacht van ontvoering van Gino, zei ze nog. De 22-jarige verdachte werd zaterdagochtend om 04.00 uur opgepakt. Tijdens het verhoor door de politie zei hij waar het lichaam van Gino lag. Dat lag achter een andere woning, niet ver van de woning waar de verdachte woont.

LEES OOK. Ongerustheid in Geleen: “Al weken veel te doen over een man die aan jongetjes vraagt om in te stappen” (+)

Die andere woning staat leeg omdat er onlangs brand is geweest. Op aanwijzing van de verdachte vond de politie het lichaam van Gino. Sindsdien onderzoekt de forensische recherche twee plaatsen delict in Geleen: de woning van de verdachte en de woning waarachter Gino werd gevonden.

Gino verdween woensdagavond toen hij speelde in een speeltuintje in Kerkrade. Hij logeerde sinds een week bij een zus in Kerkrade omdat zijn moeder in Maastricht ziek was en hij daar niet kon blijven. Na zijn verdwijning sloeg de politie groot alarm uit vrees voor een misdrijf. Talloze vrijwilligers begonnen grote zoekacties in Kerkrade en in Landgraaf waar een step werd gevonden die veel leek op de step die Gino tijdens zijn verdwijning bij zich had.

Bij die zoektochten werden spullen gevonden die mogelijk van Gino waren. Onderzoek daarvan heeft bijgedragen aan het vinden van de verdachte, bleek zaterdagmiddag tijdens een persconferentie van onder meer politie en justitie in Maastricht.