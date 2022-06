Hevige onweders eisen dodelijk slachtoffer in noorden van Frankrijk

Bij hevige onweders in Frankrijk is zaterdag een vrouw van in de dertig om het leven gekomen. Elders in het land kwamen 4.500 huishoudens zonder elektriciteit te zitten.

In Rouen, in het noordwesten van Frankrijk, veranderden door het hevige onweer sommige straten in een rivier. Een vrouw van in de dertig overleed toen ze werd meegesleurd en gekneld kwam te zitten onder een voertuig.

Elders in Frankrijk, in de departementen Landes en Gers in het zuidwesten, werden wijngaarden getroffen door hagelstenen. In Landes kwamen voorts ook 4.500 huishoudens zonder stroom te zitten.

In Parijs moesten zaterdagavond zo’n 40.000 bezoekers van het festival ‘We Love Green’ in het Bois de Vincennes gedwongen door de barre weersomstandigheden maken dat ze wegkwamen. Organisator Marie Sabot zei op BFMTV dat de evacuatie rustig verliep. De toeschouwers zullen worden gecompenseerd.

De Franse meteorologische dienst Météo-France had voorspeld dat hevige onweders zich zouden vormen boven het zuidwesten en verder zouden oprukken naar het noorden en het oosten van het land. De onweders kunnen gepaard gaan met intense regenval (lokaal tot 60 millimeter regen), windstoten en hagelstenen. In de loop van de nacht heeft het KMI ook bij ons code geel uitgevaardigd voor heel het land.