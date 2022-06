Krachtige explosies gehoord in Kiev

“Verschillende explosies in de districten Darnitski en Dniprovski van de stad. De diensten zijn het vuur aan het blussen”, aldus Klitschko. Na de ontploffingen was rook in de stad te zien. Eerder gingen de sirenes al af in een groot deel van Oekraïne, ook in de regio Kiev.

Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski al meer dan 2.500 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zei hij zaterdag tijdens een videotoespraak, waarin hij de Russen beschuldigde van massale vernietiging van culturele monumenten, kerken en andere religieuze plekken in zijn land.