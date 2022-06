Negen doden en zes vermisten na ontploffing in Colombiaanse mijn

Maandagochtend veroorzaakte een explosie een brand in de mijn in El Zulia in het noordoosten van het land. Ongeveer negentig procent van de mijn is ingestort wat het werk van de reddingswerkers sterk bemoeilijkt.

Mijnbouw en olie zijn de belangrijkste exportproducten van Colombia. In Colombia, de op drie na grootste economie van Latijns-Amerika, vielen in 2021 148 doden bij mijnongevallen.