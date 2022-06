Drie doden en elf gewonden bij schietpartij in Philadelphia

In de Amerikaanse stad Philadelphia, in de staat Pennsylvania, zijn bij een schietincident zeker drie doden en elf gewonden gevallen. Dat melden plaatselijke media op basis van de politie.

Het incident gebeurde kort voor middernacht (lokale tijd) in een uitgaansgebied. Een agent zag verschillende mannen het vuur openen op een menigte mensen. De agent beschoot een verdachte drie keer, maar het is nog niet duidelijk of de schutter is uitgeschakeld. De politie heeft nog niemand opgepakt.

In de buurt van het incident zijn minstens twee vuurwapens gevonden. De gewonden zijn naar plaatselijke ziekenhuizen overgebracht. Hoe ze er aan toe zijn is niet bekend. Onder de dodelijke slachtoffers zijn twee mannen en een vrouw.