Code oranje afgekondigd voor onweer in Oost- en West-Vlaanderen

“Vandaag verwachten we opnieuw regen- en onweersbuien. Plaatselijk kunnen de onweders fel zijn met veel neerslag op korte tijd (tot 30 liter per vierkante meter of wat meer in 1 uur tijd). Deze voormiddag vallen er vooral over het westen zeer regelmatig onweersbuien, waardoor sommige provincies tijdelijk opgeschaald worden naar een oranje waarschuwing”, aldus het KMI.

In de loop van de dag verwacht de weerdienst in de andere streken “meer uitgesproken en gestructureerde onweersbuien, vooral dan in de oostelijke landshelft en nabij Nederland”. Wat hagel en felle windstoten zijn mogelijk. Aan het einde van de namiddag wordt het droger in het uiterste westen.

Het nummer 1722, voor niet-dringende interventies door de brandweer, blijft geactiveerd.