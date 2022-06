De meest toepasselijke band, een speech voor “mummy” en thee met een beer: dit was het feestje voor de Queen

In Londen stond zaterdagavond het ‘Party at the Palace’ op het programma van de jubileumviering voor koningin Elizabeth. Onder meer Queen en Diana Ross kwamen in hartje Londen optreden, 22.000 Britten mochten daarbij aanwezig zijn.

De Queen (96) kon door haar zwakke gezondheid zelf niet aanwezig zijn tijdens de festiviteiten zaterdagavond. Maar dat betekende niet dat de Britten haar niet te zien kregen: het jubileumconcert werd live uitgezonden door de BBC, en bij het begin van die uitzending was de koninging toch even te zien.

In een sketch met beertje Paddington is te zien hoe het geliefde beertje op de thee komt bij de koningin. Het lijkt daarbij niet zo goed gesteld met diens tafelmanieren van Paddington, maar dat lijkt de Queen – althans in deze sketch – allemaal niet zo erg te vinden. Ze toont Paddington zelfs wat ze al die jaren meedraagt in haar iconische handtas.

© AFP

Queen voor Queen

Daarna trapte de legendarische Britse popgroep Queen het concert zelf op gang. De toeschouwers zagen hoe de groep het optreden startte met de hits ‘We Will Rock You’ en ‘Don’t Stop Me Now’. In het publiek zaten verschillende leden van de koninklijke familie, onder wie kroonprins Charles en diens zoon William met zijn vrouw en twee oudste kinderen.

Daarna gaven onder meer Duran Duran, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Rod Stewart, Elton John, George Ezra, en Nile Rodgers ook nog het beste van zichzelf. Het spektakel werd afgesloten door de Amerikaanse zangers Diana Ross, die voor het eerst in vijftien jaar optreedt in het Verenigd Koninkrijk.

Adam Lambert van Queen — © REUTERS

Kroonprins Charles dankt “mummy” Elizabeth voor toewijding

Prins Charles bedankte zijn moeder zaterdagavond ook voor haar decennialange inzet en dienstbaarheid aan het Verenigd Koninkrijk. “Namens ons allen wil ik eer betuigen aan uw levenslange onbaatzuchtige dienst”, aldus de kroonprins. “De omvang van de festiviteiten van vanavond en de stortvloed aan warmte en genegenheid tijdens dit jubileumweekend is onze manier om u te bedanken – vanwege uw familie, het land, het Gemenebest en eigenlijk de ganse wereld”, verklaarde Charles.

“We denken aan alles dat u gedaan heeft om het Gemenebest tot een belangrijke kracht voor het goede te maken. U schrijft nog steeds geschiedenis, mummy”, klonk het. “Uwe majesteit, u bent aan onze zijde in moeilijke tijden. En u brengt ons samen om momenten van trots, geluk en vreugde te vieren. U beloofde uw hele leven te dienen en dat blijft u doen. Dat is waarom we hier zijn. Daarom vieren we vanavond feest”, aldus Charles. “Dat, Uwe Majesteit, is waarom we dank u zeggen.”

Prins Charles — © AP

Prins William houdt ‘groene’ speech

Ook prins William bedankte de Queen zaterdagavond in een opvallend ‘groene’ toespraak. Hij verwees naar de inspanningen van de koninging voor het milieu. “Het is mijn oprechte hoop dat de woorden van grootmoeder over 70 jaar even waar zijn als nu. Als naties moeten we samenwerken aan een gemeenschappelijk doel, want dan is er hoop. Als we het beste van de mensheid combineren en onze planeet herstellen, haar beschermen voor onze kinderen, kleinkinderen en voor toekomstige generaties, is er altijd hoop.”