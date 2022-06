Brits koningshuis maakt opmerkelijke fout door Queen Elizabeth te verwarren met onze prinses

Er zijn wereldwijd heel wat monumenten en gebouwen genoemd naar de Britse koningin Elizabeth. Dat wilde de voorlichtingsdienst van het Britse koningshuis nog eens in de verf zetten ter ere van het 70-jarige jubileum van de Queen. Alleen maakten ze daarbij wel een opvallende fout.

In een video die verspreid door het Twitteraccount van de Britse koninklijke familie zien we een montage van locaties die naar de Queen vernoemd zijn. Daaronder staat ook... het prinses Elisabeth-station op Antarctica. Jammer genoeg voor de Britten is dat Belgische onderzoekscentrum genoemd naar de Belgische prinses Elisabeth.

Het filmpje bevat trouwens nog een andere fout: het Queen Elizabeth Hospital in Birmingham is vernoemd naar de moeder van de huidige koningin.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen