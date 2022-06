Familievakantie eindigt in bloedbad: ontsnapte gevangene vermoordt grootvader en vier kleinzonen in Texas

Het moest een gezellige familievakantie worden voor Mark Collins (66) en zijn vier kleinzonen: ze zouden een paar dagen gaan vissen, varen en jagen op een ranch in Houston, in de Amerikaanse staat Texas. Maar dat uitje eindigde in een bloedbad, toen ze werden aangevallen en vermoord door een ontsnapte gevangene.

Gonzalo Artemio Lopez (46) was drie weken geleden ontsnapt tijdens een gevangenentransport. De man zat in de cel voor een aantal brutale misdaden, waaronder de moord op een man met een bijl. Hij ontsnapte op 12 mei – tijdens een transport naar een medisch onderzoek – uit zijn handboeien, viel de chauffeur van de gevangenisbus aan, en stak die man daarbij in de borst. Nadat een politieagent het vuur opende op de bus, kroop Lopez zelf achter het stuur. Hij crashte het voertuig een kilometer verderop in een veld, en was sindsdien spoorloos.

Honderden agenten, paarden, speurhonden en helikopters namen sindsdien deel aan wat het Texaanse gerecht “één van de grootste klopjachten op een ontsnapte gevangene in de geschiedenis van Texas” noemde. Lopez kwam helemaal de ‘most wanted’-lijst van de staat te staan, en er werd een beloning uitgeloofd van 50.000 dollar voor informatie die zou lijden tot zijn arrestatie.

Moord op familie Collins

Lopez bleek zich verstopt te hebben in het huis naast de ranch waar Mark Collins en zijn vier kleinzonen Waylon (18), Karson (16), Hudson (11), en Bryson (11) verbleven. Toen zij afgelopen donderdag aankwamen in de ranch, werden ze vermoord door de ontsnapte gevangene.

Lopez vertrok vervolgens met de kleren, wapens, en wagen van de familie Collins. Hij werd 350 kilometer verderop echter gespot door agenten. In het daaropvolgende vuurgevecht werd Lopez doodgeschoten.