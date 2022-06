Politie doorzoekt woning van man die verdacht wordt van moord op Gino (9)

Het lichaam van Gino werd zaterdag gevonden in Geleen. — © EPA-EFE

De recherche is zondag in het Nederlands-Limburgse Geleen nog bezig met het doorzoeken van de woning van de man die wordt verdacht van de ontvoering van Gino en van betrokkenheid bij zijn dood. Ook vindt er een buurtonderzoek plaats. De omgeving van de woning aan de Dommelstraat is afgezet.