Tijdens de zoektocht naar de Nederlandse jongen Gino (9) stuurde de politie een ‘AMBER Alert’ uit. Dat is een signaal naar de bevolking om uit te kijken naar een verdwenen kind dat in levensgevaar is. Die ‘alert’ kent zijn oorsprong in de Texaanse stad Arlington, waar in 1996 het 9-jarige meisje Amber Hagerman ontvoerd en vermoord werd.