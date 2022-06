Dansfestival Extrema Outdoor valt in het (regen)water: organisatie raadt aan om nog tot vanavond thuis te blijven

Festivalbezoekers zijn wanhopig op zoek naar onderdak, het strand aan de Plas in Houthalen-Helchteren is in no-time omgetoverd tot een modderpoel. De regen valt echt met bakken uit de lucht op de festivalweide van Extrema Outdoor. De organisatie raadt alle festivalbezoekers die nog thuis zitten aan om pas na 19 uur af te zakken.