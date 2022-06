Regen en onweer veroorzaken wateroverlast, vooral in Vlaams-Brabant en Limburg

Vooral in Landen in de provincie Vlaams-Brabant is veel wateroverlast. “De crisiscel is op dit moment samen. Onze hulpdiensten kunnen zelf moeilijk de kritieke plaatsen bereiken”, meldt burgemeester Gino Debroux aan de VRT. Het treinverkeer is daardoor sinds 14.30 uur verstoord tussen Landen en Ezemaal en wordt omgeleid via Hasselt. Ook tussen Landen en Leuven worden vervangbussen ingelegd.

Ook in Limburg wordt wateroverlast gemeld. In Millen (Riemst) sleurt het water de aarde mee van de akkers, wat tot modderstromen leidt. In Stevoort (Hasselt) staat de Jannestraat onder water en worden zandzakjes uitgedeeld. In Montenaken (Gingelom) zijn verschillende straten overstroomd. De technische dienst van de gemeente Gingelom is druk in de weer om ondergelopen straten af te zetten. Inwoners kunnen bij de technische dienst op de Ambachtsweg zandzakjes afhalen.

Ook sommige inwoners van Herk-De-Stad hebben last van de regenbuien. De technische dienst legt de nodige zandzakjes klaar. Burgemeester Bert Moyaers (Vooruit) is ook zelf op pad om zicht op de situatie te krijgen.

De binnenspeeltuin Kinderrijck in Bilzen kreeg het water binnen, waardoor de zaak moest sluiten.

Het water stroomt binnen bij de binnenspeeltuin Kinderrijck — © 112 Meldingen Limburg

De wateroverlast die Gingelom, Montenaken en Niel getroffen heeft is uitzonderlijk te noemen, zeker al omdat de ander randgemeenten gespaard bleven. “Het heeft ander halfuur lang onophoudend geregend zoals ik het in mijn hele leven nog niet heb meegemaakt. In het woonzorgcentrum Ocura in Montenaken moesten de bewoners van het gelijkvloers geëvacueerd worden door de wateroverlast,” zegt burgemeester Patrick Lismont.

© © Jozef Croughs

Verkeersproblemen

De hevige regenbuien veroorzaken ook problemen op de verkeerswisselaar tussen de E313 en de E314 in Lummen. Voor het verkeer op de E314 komende van Luik (naar Antwerpen) met de E314 richting Leuven en Heerlen is de afrit versperd. De afrit van de E313 in de rijrichting van Antwerpen naar de E314 rijrichting Nederland is door wateroverlast volledig afgesloten.

Ook treinverkeer tussen Hasselt en Tongeren onderbroken door wateroverlast. Door hevige regenval in Bilzen is ook op de lijn 34 tussen Hasselt en Tongeren het treinverkeer onderbroken. Er worden vervangbussen ingelegd. Dat laat spoornetbeheerder Infrabel zondagmiddag weten.

Het festival Extrema Outdoor regent ook uit: de regen valt met bakken uit de lucht en de organisatie raadt alle festivalbezoekers die nog thuis zitten aan om pas na 19 uur af te zakken.

In Antwerpen is vooral het arrondissement Mechelen getroffen. In Hallaar (Heist-op-den-Berg) was er wateroverlast in het centrum. In verschillende straten kwam de rijbaan onder water te staan. Op de Broechemsesteenweg in Nijlen stond de rijbaan ook blank. Op enkele plaatsen was er wateroverlast in woningen. Dat was onder meer het geval in Berlaar en in Lier. In Duffel moest de brandweer hulp gaan bieden voor wateroverlast in een garage.

De E34 in Ranst — © bfm

Ook in de provincie Namen was er vanmorgen hevige regenval en veel wateroverlast.