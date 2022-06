Tientallen doden bij aanval op kerk in zuiden van Nigeria

Bij een aanval op een katholieke kerk in Owo, in het zuiden van Nigeria, hebben gewapende mannen zondag tientallen gelovigen gedood. Dat heeft de lokale overheid meegedeeld.

De gewapende mannen waren tijdens een misviering de kerk St Francis binnengedrongen en waren in het wilde weg op gelovigen beginnen schieten, meldt de regering van de deelstaat Ondo.

In de verklaring van de regionale overheid wordt geen melding gemaakt van het aantal slachtoffers. De lokale nieuwssite Peoples Gazette spreekt op basis van een regionaal parlementslid van 28 doden, andere websites hebben het over een vijftigtal dodelijke slachtoffers. Volgens sommige berichten gingen er ook explosieven af tijdens de aanval.

Gouverneur Rotimi Akeredolu spreekt van een “verachtelijke en satanische aanval” op “de vredelievende bevolking van Owo”.

De voorbije jaren hebben jihadistische groeperingen veel bloedige aanslagen gepleegd op kerken in het overwegend islamitische noorden van Nigeria. Het is voor het eerst dat een kerk in het overwegend christelijke zuiden wordt getroffen.

De aanval is nog niet opgeëist.