Wim De Decker moet Waasland-Beveren vanuit 1B naar promotie leiden

“Na onze eerste gesprekken met Wim werd het meteen duidelijk dat we dezelfde visie over Beveren deelden”, zei CEO Antoine Gobin in een eerste reactie. “Wim heeft in het verleden bewezen mee te kunnen dingen naar de topplekken in 1B. Daarom zijn we ervan overtuigd dat hij de juiste keuze is om ons project te begeleiden.”

De Decker begon zijn spelersloopbaan bij het toenmalige SK Beveren. Na een groot deel van de jeugdopleiding te hebben doorlopen op de Freethiel speelde hij in de seizoenen 2000-2001 en 2001-2002 in de hoofdmacht van de Leeuwen. Later in zijn carrière zou de middenvelder nog actief zijn voor AA Gent, Germinal Beerschot, Racing Genk en Antwerp. Hij was ook twee maal Rode Duivel.

Waasland-Beveren is voor De Decker zijn vierde klus als hoofdcoach. Eerder coachte hij ook Antwerp en AA Gent. Met Deinze werd hij vorig seizoen vierde in 1B. Waasland-Beveren eindigde als derde.