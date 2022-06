Weer twee grote schietpartijen in VS: zeker zes doden en 25 gewonden

Zaterdag rond middernacht opende meerdere schutters het vuur in de drukke South Street in Philadelphia. Twee mannen en een vrouw werden gedood, aldus de autoriteiten. Een bewakingsvideo van de schietpartij in Philadelphia toonde mensen in een drukke straat die in paniek wegrenden in de laatste momenten van de 22 seconden durende clip, vermoedelijk nadat geweerschoten waren afgevuurd. Het filmpje had geen geluid. Dat meldt persagentschap Reuters. Zij konden de video verifiëren met behulp van geolocatie.

“Er waren honderden mensen gewoon aan het genieten van South Street, zoals ze elk weekend doen, toen deze schietpartij uitbrak,” zei politie-inspecteur van Philadelphia.

Zaterdagavond vielen er ook drie doden en 14 gewonden bij een schietpartij in de buurt van een bar in Chattanooga in Tennessee. Twee mensen zouden gestorven zijn aan schotwonden, één persoon overleed aan verwondingen nadat hij geraakt werd door een voertuig tijdens het vluchten. Drie anderen raakten gewond toen ze probeerden te vluchten en werden aangereden door voertuigen, zeiden de Tennessee autoriteiten. Verschillende mensen zouden in kritieke toestand zijn.

De incidenten volgden op recente schietpartijen: 10 doden in een kruidenierswinkel in Buffalo, 21 dodelijke slachtoffers in een basisschool in Uvalde en vier doden in een medisch gebouw in Tulsa.

Tot nu toe zijn er dit jaar in de Verenigde Staten minstens 240 schietpartijen geweest, volgens het Gun Violence Archive, een non-profit onderzoeksgroep. Zij definiëren zo’n schietpartij als een schietpartij waarbij ten minste vier mensen worden neergeschoten, de schutter niet meegerekend.

