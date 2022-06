De moordverdachte van Gino (9) uit Kerkrade was niet aan zijn proefstuk toe. Op 28 juni 2017 misbruikte Donny M., toen 17, twee jongetjes in Limbrichterveld, bij Sittard. Hij kreeg vijf maanden jeugddetentie plus drie jaar voorwaardelijk, zo vertelt ons Marja R., de mama van één van de twee jongens.