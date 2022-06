Alerte buren grijpen in bij huisbrand in Houthulst: “Dit had niet langer mogen duren”

Houthulst

Alerte buren hebben zondagavond erger voorkomen bij een brand in een rijwoning in Houthulst. Cindy Myny en Manolito Depoorter hoorden rond 18.45 uur gepiep en bleven zoeken naar de oorzaak tot ze ontdekten dat het brandalarm bij hun buurman afging. Binnen was brand ontstaan. “Het vuur bleef beperkt door de afwezigheid van zuurstof maar dit had niet langer mogen duren. Als een raam zou springen is dit iets heel anders”, zegt brandweerluitenant Kris Willaert.