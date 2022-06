Vliegtuigje crasht in Calandkanaal in Rotterdam: zoektocht naar twee slachtoffers

In het Calandkanaal, in het havengebied van de Nederlandse stad Rotterdam, is zondag een vliegtuigje neergestort. Dat zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rijnmond. Er wordt gezocht naar de twee personen die zich aan boord van het toestel bevonden.

Er zijn ter plaatse brokstukken aangetroffen met daarop het registratienummer van een klein vliegtuig. Om welk typte toestel het gaat, is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat het vliegtuig eerder op de dag in het oosten van Duitsland was opgestegen en dat het onderweg was naar Frankrijk.

Op de plaats van het ongeval zijn kledingstukken gevonden. Ook is er een oliespoor zichtbaar. De hulpdiensten zijn uitgerukt om te zoeken naar de twee slachtoffers. Onder meer de kustwacht, de brandweer en duikers zijn aanwezig. Er worden ook helikopters ingezet.