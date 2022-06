Alle ogen zijn gericht op de speech van koning Filip in Congo. Als hij daar excuses uitspreekt voor de wreedheden van het koloniaal bestuur, dan zou dat zonder meer een historisch feit zijn. En zou dat meteen de deur openzetten voor astronomische herstelbetalingen. De primeur is voor de Congolezen, “maar de koning zal sowieso verder bouwen op zijn spijtbetuiging uit zijn brief van twee jaar geleden”, klinkt het in regeringskringen.