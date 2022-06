Weergaloze Lionel Messi rolt Estland in z’n eentje op met vijfklapper

Argentinië en Estland speelden zondagavond in het Spaanse Pamplona een vriendschappelijke interland. Al zullen de Esten die partij snel uit hun geheugen willen wissen. Lionel Messi scoorde namelijk vijf keer. De tweede keer in zijn carrière dat hem dat lukt.

Na nog geen tien minuten opende Messi al zijn rekening door een strafschop om te zetten. Op slag van rust prikte hij de tweede binnen, om meteen na de pauze zijn hattrick te vervolledigen. In de laatste twintig minuten deed de PSG-vedette er nog eens twee bij. Goed voor een droge forfaitscore. Het is nog maar de tweede keer in zijn carrière dat Messi vijf keer de weg naar doel vindt in één match. In 2012 lukte hem dat met FC Barcelona in de zestiende finales van de Champions League tegen Bayer Leverkusen voor de eerste keer. De match eindigde toen op maar liefst 7-1.