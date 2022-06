Terrein Extrema Outdoor herschapen tot modderpoel, maar festival gaat door: reguliere parkings niet meer toegankelijk, nieuwe bezoekers worden omgeleid

Bezoekers van dansfestival Extrema Outdoor waren zondagmiddag wanhopig op zoek naar onderdak. Het strand aan de Plas in Houthalen-Helchteren was in no-time omgetoverd tot een modderpoel. De regen viel echt met bakken uit de lucht op de festivalweide. Door de hevige regenval zijn er heel wat problemen met de toevoer van nieuwe festivalgangers. Alle reguliere parkings zijn ondertussen afgesloten, bezoekers die nu nog aankomen worden omgeleid en moeten de signalisatie van de stewards volgen.

LEES OOK. Extrema Outdoor: derde gevaarlijke xtc-pil gevonden bij gebruiker met angstige symptomen

De tweede dag van Extrema Outdoor dreigde volledig in het water te vallen. Zondagmiddag zat de organisatie nog samen met weerman Ruben Weytjens in een spoedoverleg. Er werd een melding gestuurd aan alle festivalgangers die nog niet afgezakt zijn naar de festivalweide: “We raden aan om pas na 19 uur te komen.”

“Op het terrein zelf is de situatie ondertussen min of meer onder controle”, zei woordvoerder Lomme Valkeneers in de vooravond. “Alle districten zijn opnieuw open, en de ergste regen ligt ander ons.” Maar de ondergrond heeft het zwaar te verduren gekregen. “Vooral op de buitenste perimeters van het terrein zijn er heel veel moeilijkheden. Zo erg zelfs, dat alle reguliere parkings niet meer toegankelijk zijn. Ook de VIP-parking aan het terrein is niet meer bereikbaar. Alle bezoekers die nog onderweg zijn of willen vertrekken worden omgeleid en moeten de signalisatie van de stewards volgen.”

LEES OOK. Onweerszone trekt over het land: wateroverlast, modderstromen en verstoord treinverkeer

In samenspraak met de veiligheidscel werd beslist de parking aan het NAC en aan Greenville te voorzien voor festivalbezoekers. Pendelbussen werden ingezet om ze af en aan naar de festivalweide te vervoeren. Net omwille van de wateroverlast namen sommige bezoekers het zekere voor het onzekere en bestelde een taxi om ter plekke te geraken.