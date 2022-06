Zieke Queen en prinsje steelt de show: zeven opvallende gebeurtenissen tijdens jubileumfeest voor 70 jaar op de troon

1. De gekke bekken van prins Louis

Het was dan wel een feest georganiseerd voor de Britse koningin Elizabeth II, toch was het een van de jongste royals die met alle aandacht ging lopen. De kleine prins Louis (4) stond donderdag samen met zijn broer, zus en ouders langs de koningin tijdens de militaire parade en het overvliegen van de Royal Air Force. En de kleine prins kon het niet laten om heel wat gekke bekken te trekken. Vrijdag en zaterdag was het prinsje niet aanwezig op alle festiviteiten, maar tijdens de parade zondag zat hij opnieuw op de eerste rij. Alle ogen en camera’s waren dan ook weer op hem gericht.

2. De afwezigheid van de koningin

De Britse Queen is al 96 jaar en dat betekent dat ze ook niet langer goed ter been is. Donderdag bracht ze lange tijd door op het balkon om de militaire parade te aanschouwen, maar ’s avonds liet Buckingham Palace weten dat ze vrijdag de speciale kerkdienst in St. Paul’s kathedraal niet zou bijwonen. De koningin had “wat ongemak” ervaren en moest rusten. Ook zaterdag was ze niet aanwezig op de paardenraces van Epsom Derby. Die keek ze live op tv vanuit de zetel.

Tot grote vreugde van de Britten maakte de Queen wel een acte de présence zondag toen ze een drietal minuten op het balkon verscheen na de parade. God save the queen werd gezongen, ze zwaaide even en ging toen opnieuw naar binnen. Ze liet in een statement achteraf wel weten dat ze “vereerd en diep geraakt” is “dat zoveel mensen de straat op zijn gegaan om mijn platina jubileum te vieren.”

3. De afwezigheid van Harry en Meghan

Niet alleen de Queen was de grote afwezige tijdens het jubileum, ook prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle waren amper te zien tijdens de festiviteiten. Ze werden af en toe kort gespot, maar waren op veel evenementen dan ook niet officieel uitgenodigd. Zo mochten ze niet op het balkon verschijnen, omdat enkel nog zij die een officiële functie voor het paleis vervullen aanwezig mochten zijn. En ze tekenden ook niet present tijdens het ‘Party at the Palace’-evenement zaterdagavond. Op die dag werd hun dochter Lilibet één jaar en dat wilden ze privé vieren.

4. Prins Charles bedankt “Mummy”

“Uwe Majesteit, mama (“Mummy”, red.). U bent bij ons geweest in onze moeilijke tijden. Namens ons allen wil ik eer betuigen aan uw levenslange onbaatzuchtige dienst”, verklaarde de 73-jarige kroonprins Charles zaterdagavond tijdens zijn speech op het ‘Party at the Palace’-evenement. “De omvang van de festiviteiten van vanavond en de stortvloed aan warmte en genegenheid tijdens dit jubileumweekend is onze manier om u te bedanken - vanwege uw familie, het land, het Gemenebest en eigenlijk de ganse wereld”, verklaarde Charles. “We denken aan alles wat u gedaan hebt om het Gemenebest tot een belangrijke kracht voor het goede te maken. U schrijft nog steeds geschiedenis”, ging Charles verder. “Uwe majesteit, u bent aan onze zijde in moeilijke tijden. En u brengt ons samen om momenten van trots, geluk en vreugde te vieren. U beloofde uw hele leven te dienen en dat blijft u doen. Dat is waarom we hier zijn. Daarom vieren we vanavond feest”, aldus Charles. “Dat, Uwe Majesteit, is waarom we dank u zeggen.”

5. Acteren kan ze nog steeds

Hoewel ze niet veel van de festiviteiten in persoon kon bijwonen, won de Queen wel opnieuw de harten van vele Britten. En dat vooral door een sketch met het geliefde beertje Paddington die op de BBC getoond werd aan het begin van het ‘Party at the Palace’.

In de video is te zien hoe het geliefde beertje op de thee komt bij de koningin. En het lijkt daarbij niet zo goed gesteld met de tafelmanieren van Paddington. De thee drinkt hij rechtstreeks uit de kan, die hij vervolgens bijna op de grond laat vallen. De Queen lijkt het allemaal niet zo erg te vinden en besluit zelfs aan beertje Paddington te tonen wat ze al die jaren in haar iconische handtas meedraagt.

6. Ook de celebs waren van de partij

Of het nu Victoria en David Beckham waren die een tv-programma rond het jubileum aan elkaar praatten of popster Ed Sheeran die een ode kwam brengen aan de koningin en haar overleden echtgenoot prins Philip. De Britse beroemdheden haalden alles uit de kast en waren talrijk aanwezig om het platina jubileum van koningin Elizabeth II te vieren. Passeerden de afgelopen dagen op één of andere manier de revue: Diana Ross, Elton John, Andrew Lloyd Webber, Lin-Manuel Miranda, Rod Stewart, Kate Moss, Noami Campbell, Bear Grylls, Courtney Love, George Ezra, Heston Blumenthal, Nicole Scherzinger, David Attenborough, Stephen Fry, Julie Andrews, Alicia Keys, Andrea Bocelli,...

7. Britten en rest van de wereld vierden mee

De Britten kregen voor het jubileum speciaal een verlengd weekend. En dus trokken ze massaal naar Londen om de feestelijkheden bij te wonen. Dat vaak volledig gekleed in de Union Jack. Maar ook in de rest van het land, en bij uitbreiding het hele Gemenebest, werd alles in gereedheid gebracht om de 70 jaar op de troon te vieren.

