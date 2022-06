Verdachte opgepakt na mogelijke “needle spiking” op strand in Frankrijk

In het zuiden van Frankrijk is een 20-jarige verdachte in voorlopige hechtenis genomen in een onderzoek naar “needle spiking” tijdens een concert op een strand in Toulon vrijdag.

Bij “needle spiking” worden slachtoffers ongevraagd geprikt met een injectienaald met een verdovende stof. Er hebben zich in Frankrijk de laatste tijd verschillende zulke prikincidenten voorgedaan, voornamelijk in nachtclubs.

De lokale procureur meldt dat de verdachte uit Toulon zondag in beschuldiging is gesteld in het kader van een onderzoek naar een incident op een strand in de stad.

Daar hadden vrijdag een twintigtal toeschouwers van een concert aan de politie verklaard dat ze geprikt waren. Een van de slachtoffers, een veiligheidsagent, belandde in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk of hij onwel werd door de prik of door de stress.

De opgepakte verdachte werd geïdentificeerd door twee jonge vrouwen die verklaarden dat ze hem gezien hadden met een injectiespuit en konden voorkomen dat hij hen kon prikken. De man ontkent de feiten.

