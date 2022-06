Ondanks dreigement Poetin:Britten gaan raketwerpers leveren aan Oekraïne

De raketlanceerders van het type M270 MLRS zullen de capaciteit van de Oekraïense troepen aanzienlijk versterken, zo liet het ministerie optekenen. De Britse minister van Defensie Ben Wallace zei dat de levering gerechtvaardigd is omdat “als Ruslands tactieken veranderen, onze steun aan Oekraïne dat ook moet doen”.

De beslissing werd genomen in coördinatie met de Verenigde Staten, die vorige week al hadden aangekondigd raketwerpers te zullen leveren. Oekraïne eiste al een hele tijd materiaal om vanop verdere afstand Russische posities te kunnen treffen. De Amerikanen sloten wel leveringen uit van systemen waarmee de Oekraïense troepen doelen in Rusland zouden kunnen raken.

Ook het Verenigd Koninkrijk rekent erop dat de raketlanceerders niet gebruikt zullen worden om doelen in Rusland aan te vallen. Een bron binnen de Britse Defensie zei dat de wapens gebruikt zullen worden om “Oekraïne te verdedigen, in Oekraïne”. “We hebben er vertrouwen in dat de wapens op gepaste wijze gebruikt zullen worden.”

Het VK maakte niet bekend hoeveel M270’s het stuurt, al zou het om een klein aantal gaan, vergelijkbaar met de vier Himars die de VS stuurt. Oekraïense troepen zullen “op schaal” worden voorzien van de gepaste raketten, en zullen in het Verenigd Koninkrijk worden opgeleid om de lanceerders te hanteren, volgens Defensie.

Dreigement Poetin

De Russische president Vladimir Poetin dreigde afgelopen weekend nog dat zijn land “nieuwe doelwitten” zal treffen als het Westen langeafstandsraketten aan Oekraïne levert. “De huidige wapenleveringen zijn bedoeld om het conflict te verlengen”, zei Poetin in een interview met de Russische staatstelevisie. “Als er langeafstandsraketten aan Oekraïne worden geleverd, zullen wij daaruit de nodige conclusies trekken en onze wapens gebruiken om plaatsen aan te vallen die tot dusver niet als doelwit zijn gekozen.”