Russische buitenlandminister Lavrov kan niet naar Servië reizen

De minister was van plan naar Servië te reizen om met de autoriteiten daar te spreken over energieleveringen. Maar buurlanden Bulgarije, Noord-Macedonië en Montenegro zouden geen toelating hebben gegeven aan het Russische regeringsvliegtuig om over hun grondgebied te vliegen.

Westerse landen hebben sancties uitgevaardigd tegen Lavrov wegens de Russische inval in Oekraïne. Daarnaast is het Europese luchtruim gesloten voor Russische vliegtuigen.