Zelenski bezoekt front: “We brachten iets naar leger”

Oekraïens president Volodimir Zelenski heeft zondag zijn troepen aan het oostelijke front bezocht, in de regio’s Donetsk en Loehansk en in Zaporizja.

Bijna zestig procent van de regio Zaporizja in het zuidoosten van Oekraïne is bezet door Russische troepen, kreeg Zelenski te horen van een lokale militaire gouverneur.

In Zaporizja worden ook burgers opgevangen uit bezette gebieden, waaronder Marioepol. Zelenski bezocht er een medisch centrum en sprak met ontheemde mensen die konden vluchten uit Marioepol. “Elke familie heeft haar eigen verhaal”, zei Zelenski achteraf in een videotoespraak. “De meesten waren zonder mannen. Iemands echtgenoot trok ten oorlog, van iemand werd hij opgesloten, van iemand overleed hij, jammer genoeg. Een tragedie. Geen huis, geen geliefde. Maar we moeten leven voor de kinderen. Echte helden zijn onder ons.”

Hij beloofde te helpen hen degelijke huisvesting te bieden, al zei hij in zijn toespraak dat hun tijdelijke omstandigheden “niet slecht” zijn.

Annexatie?

Tijdens zijn bezoek deelde Zelenski ook medailles uit aan Oekraïense soldaten. In zijn videotoespraak zei hij dat hij “trots” is op iedereen die hij ontmoette. “We brachten iets naar het leger. Ik zal er niet in detail over praten. We brachten jullie ook iets van hen. Het is belangrijk. We brachten vertrouwen. En kracht.”

De president herhaalde bij zijn bezoek zijn vraag naar meer zware wapens uit het Westen. Hij wil die gebruiken om gebied te heroveren op de Russen.

Moskou is intussen Russische paspoorten beginnen uitdelen aan de inwoners van de regio, wat de Oekraïense autoriteiten doet vrezen dat Rusland een annexatie plant.