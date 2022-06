Tranen bij Oekraïense voetballers nadat WK-droom uiteenspat in Wales: “We verdienden deze nederlaag niet”

Oekraïne greep zondagavond naast de kwalificatie voor het WK van eind dit jaar in Qatar. In de finale van de Europese barrages werd in het Cardiff City Stadium met het kleinste verschil (1-0) verloren van Wales. Een owngoal van Andriy Yarmolenko na 34 minuten bezegelde het lot van de Oekraïners, die eerder deze week in de halve finales te sterk bleken voor Schotland (1-3).

“Ik wil op de eerste plaats iedereen bedanken voor alle steun die we gekregen hebben”, vertelde sterspeler Oleksandr Zinchenko na de wedstrijd. Zijn thuisland wordt reeds sinds enkele maanden verscheurd door de oorlog met Rusland.

“Wat de wedstrijd betreft, hebben we vandaag alles gegeven. De Welshe doelman (Wayne Hennessey, red) keepte een onwaarschijnlijke match, met tal van ongelooflijke saves. Ik denk echter niet dat we vandaag verdienden te verliezen. Ik wens Wales het beste toe op het WK, ik heb begrepen dat het al lang geleden is dat ze er nog eens bij waren. Het voetbal draait om emoties en als we onze fans hebben kunnen laten meeleven, is onze missie hier geslaagd. Spijtig genoeg behaalden we niet het verhoopte resultaat en daar wil ik me wel voor verontschuldigen.”

Na de match gingen de spelers van Oekraïne de meegereisde fans groeten. Daarbij vloeiden er tranen, onder andere bij spits Roman Yaremchuk (ex-AA Gent).

