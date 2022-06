Zorgkundige of kok worden zonder juiste diploma wordt binnenkort makkelijker

Vlaanderen heeft een reeks bijkomende beroepen goedgekeurd die mensen makkelijker zullen kunnen uitvoeren als ze misschien niet over het juiste diploma beschikken, maar wel over de juiste vaardigheden. Zo wordt het binnenkort wellicht eenvoudiger om bijvoorbeeld zorgkundige, kok of elektrotechnicus te worden. Dat hebben de Vlaamse ministers van Werk Jo Brouns en Onderwijs Ben Weyts bekendgemaakt.

Mensen beschikken vaak door zelfstudie, vrijwilligerswerk of hobby’s wel over de juiste vaardigheden en talenten om een bepaalde job te doen, maar het ontbreekt hen aan het juiste diploma. Door die diplomavoorwaarden vallen al eens geschikte kandidaten uit de boot. Voor een aantal beroepen kan men wel zijn kennis en ervaring – officieel: Elders Verworven Competenties (EVC) – laten attesteren.

Minister van Werk Jo Brouns en minister van Onderwijs Ben Weyts erkennen nu elf nieuwe beroepskwalificaties waarvoor EVC-trajecten uitgewerkt kunnen worden. Met die beroepskwalificaties kunnen mensen erkenning krijgen voor reeds verworven competenties die nuttig of essentieel zijn in bepaalde beroepen. “Zo kunnen werkzoekenden en zij-instromers makkelijker een job vinden, kunnen knelpuntvacatures sneller ingevuld worden en wordt iedereen gestimuleerd om levenslang te leren”, is de redenering.

In de lijst met elf beroepskwalificaties staan onder meer bakker, kok en hulpkok, maar ook zorgkundige en verzorgende. Voor verschillende van die beroepsgroepen bestaan er nijpende tekorten op de huidige arbeidsmarkt. Volgens ministers Brouns en Weyts is dat een bewuste keuze: “Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze EVC-trajecten niet de oplossing in handen hebben, maar wel weer een belangrijke extra bouwsteen hebben toegevoegd om de krapte in onder andere de zorg en de horeca op te lossen.”