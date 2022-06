Giorgio Chiellini kan tranen niet bedwingen wanneer hij foto van iconisch Italiaans viertal ziet: “Hij was een rots voor ons”

In een video van bijna 20 minuten blikte de Italiaan terug op zijn carrière bij Juventus. Te beginnen met de ‘BBBC’: Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini. Het viertal dat jarenlang samenspeelde in Turijn. Van bij het zien van een foto van de vier iconen kreeg Chiellini het moeilijk. Toen het over Andrea Barzagli ging, moest hij zelfs zijn zakdoek bovenhalen.

“Een stukje geschiedenis, een stukje zwart-witte geschiedenis”, aldus Chiellini. “We hebben zo veel gedeeld, alles eigenlijk tien jaar lang. Ik denk dat ik met Buffon het meeste gespeeld heb, maar Bonucci en Barzagli staan niet ver achter. Dit is een foto die vele Juve-fans emotioneel zal maken. Gigi is een écht persoon, altijd oprecht. In alles wat hij doet en zegt. Hij is speciaal. Barzagli… Hij was een rots voor ons allemaa, op en naast het veld. Hij is een persoon (slikt) die de leiding kon nemen, maar het ook goed kon vonden met de jonge gasten en de Zuid-Amerikanen. En met de grapjassen. Hij was degene die als ambassadeur werkte, omdat hij kon connecteren met mensen en zo hun respect afdwong. Voor Bonucci… Het was vooral zijn energie. Die komt van heel diep bij hem, tegen iedereen en in elke match. Ook op moeilijke momenten. Niemand had zo’n carrière van hem verwacht, maar hij maakte ook ons beter.”