Uitbater van containeropslagplaats in Bangladesh moet het ontgelden na brand met 49 doden

De brand ontstond zaterdag omstreeks 21.30 uur lokale tijd in een opslagplaats met zowat 4.000 containers in Sitakunda, in het zuidoosten van Bangladesh en op circa 40 kilometer van Chittagong, de belangrijkste haven van het land. Honderden pompiers kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden, maar ze werden verrast toen verschillende containers met chemicaliën ontploften, waarna vuurballen de lucht in vlogen.

Er werden ook meer dan 300 gewonden geteld, van wie er maandag een tiental nog in kritieke toestand verkeerden. De brand is onder controle, maar het vuur is nog niet volledig gedoofd. Dertig tot veertig containers branden nog.

Negen omgekomen brandweerlui is de zwaarste tol ooit voor de pompiers in Bangladesh. “De uitbaters van de opslagplaats hebben ons niet op de hoogte gebracht dat er dodelijke chemische producten aanwezig waren”, zo verklaarde een brandweerverantwoordelijke. “Negen van onze mensen zijn gedood. Twee anderen zijn nog vermist, net als nog verschillende andere mensen.” De opslagplaats zou ook geen veiligheidsplan hebben gehad in het geval van een brand.

Het B.M. Container Depot is een gezamenlijke onderneming van Bengalese en Nederlandse zakenlui. Er werken zowat 600 mensen. De containers bevatten kledingstukken met een waarde van mogelijk meer dan 100 miljoen dollar. Anders containers bevatten chemische producten, waaronder waterstofperoxide.