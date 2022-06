Diego Costa bekent ‘aanranding’ van N’Golo Kanté onder douches bij Chelsea: “Hij zei: Nee, Diego, nee”

Dat Diego Costa geen doorsnee voetballer is, wist u waarschijnlijk al. De Spaans-Braziliaanse doelpuntenmaker passeerde in zijn carrière al bij verschillende topploegen zoals Braga, Atlético Madrid en Chelsea. Bij die laatste speelde Costa samen met onder andere N’Golo Kanté, die hij in de douche wel eens durfde lastigvallen.

Tijdens een gesprek met Canal Pilhado deed Diego Costa een opvallende onthulling.

“Kanté is erg verlegen. Ik ging helemaal naakt onder de douche staan, en zei hem om mij een knuffel te geven. Hij weigerde en zei steeds ‘nee, Diego, nee’. Kanté doet niet eens zijn ondergoed uit om te douchen. Ik probeerde hem dan te omhelzen”, aldus Costa, die zelf wel kon lachen om zijn verhaal.

De 33-jarige spits kan toch beter twee keer nadenken wanneer hij in het vervolg zulke verhalen publiekelijk bekendmaakt: op het ongewenst betasten van een ander, wat eigenlijk onder aanranding valt, staan namelijk straffen.

© BELGAIMAGE

Bovendien had Costa, die momenteel zonder club zit, ook commentaar op zijn ex-club Atlético Madrid. “Atlético Madrid is niet op Europees niveau. Bij Atlético Mineiro kregen we tenminste nog maaltijden die honderd procent top waren. Bij Madrid was dat niet het geval. Bovendien is ook de kleedkamer van de spelers voor de training waardeloos. En de jeugdacademie van Atlético is al helemaal dood”, nam Costa geen blad voor de mond.