Op het WK tegenstander van de Rode Duivels, momenteel in staking: nationale ploeg van Canada pikt voorstel voetbalbond niet

Enkele uren voor de start is een oefenwedstrijd tussen de nationale voetbalelftallen van Canada en Panama geannuleerd. De Canadese spelers zijn in staking gegaan omdat ze ontevreden zijn over een verloningsvoorstel van hun voetbalbond.

Federatie Canada Soccer bevestigde op Twitter dat de wedstrijd geannuleerd werd. Het ging om een voorbereidingswedstrijd in aanloop naar het WK in Qatar. Canada wist zich voor het eerst in 36 jaar te plaatsen voor het wereldkampioenschap.

De spelers lieten in een mededeling weten dat ze nieuwe contractvoorwaarden hebben verworpen Ze menen dat een voorstel te lang op zich liet wachten en eisen onder andere meer transparantie en 40 procent van het prijzengeld op het WK.

Canada is op het WK in Qatar (21 november-18 december) een tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase. De Duivels werken hun openingsmatch op 23 november af tegen de Canadezen.

Het is voor Canada al de tweede wedstrijd op rij die afgelast wordt. De Canadezen annuleerden eerder de vriendschappelijke ontmoeting met Iran. Die partij zorgde vooraf voor heel wat polemiek. Begin 2020 stortte een vliegtuig van Teheran naar Kiev neer met 176 inzittenden aan boord, waarvan 85 Canadese. Drie dagen later verklaarde Iran dat het toestel per vergissing neergehaald was. Familieleden van de Canadese slachtoffers vroegen de wedstrijd te annuleren en ook premier Justin Trudeau verklaarde dat de wedstrijd geen goed idee was.

In de Canadese selectie zit met Tajon Buchanan (Club Brugge) één speler uit de Jupiler Pro League. Ook Jonathan David (Lille, ex-Gent), Iké Ugbo (Troyes, ex-Cercle Brugge en Genk), Cyle Larin (Besiktas, ex-Zulte Waregem), Charles-Andreas Brym (Sparta, ex-Moeskroen) en Alphonso Davies (Bayern München) zijn bekende namen in de Canadese kern.